Marc Keller vide son sac après le départ de Liam Rosenior

Il est Keller ? L’heure de sortir du silence pour le président du Racing, acculé par les supporters après le départ de Liam Rosenior pour Chelsea. « Vous croyez que ça me fait plaisir ? Non ! C’était une situation qui n’était ni prévue, ni souhaitée par le club. Il arrive des choses dans le football, il faut s’adapter » , s’est-il défendu ce mercredi, pointant une décision dictée par BlueCo, le propriétaire commun des deux clubs.

Le patron du RCSA a rappelé la relation de confiance avec son désormais ex-entraîneur , évoquant un technicien attiré par la Premier League et désireux de se rapprocher de sa famille. « Je lui ai dit “Tu peux commencer les discussions, mais on finalisera uniquement quand on aura un entraîneur capable de te remplacer” » , a-t-il expliqué, jugeant son départ difficilement refusable. …

CM pour SOFOOT.com