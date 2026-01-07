 Aller au contenu principal
Auxerre tente le pari Ahamada
07/01/2026

Auxerre tente le pari Ahamada

Auxerre tente le pari Ahamada

Migration par la Manche, mais dans l’autre sens… Ce mercredi, l’AJ Auxerre a officialisé la signature du milieu de terrain Naouirou Ahamada. Âgé de 23 ans, le joueur arrive en provenance de Crystal Palace et s’est engagé jusqu’à l’été 2027.

À peine six mois après son prêt au Stade rennais, où il n’a quasiment pas joué, il est déjà de retour en Ligue 1. Depuis son départ pour l’Angleterre il y a trois ans, le natif de Marseille n’est jamais réellement parvenu à s’imposer outre-Manche.…

JE pour SOFOOT.com

