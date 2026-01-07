Pep Guardiola fait un choix fort avant City-Brighton
Avec un tel effectif, il faut bien laisser la place à tout le monde…
Et pour preuve, Rayan Cherki ne débutera pas la rencontre qui oppose ce mercredi soir Manchester City à Brighton , pour le compte de la 19 e journée de championnat. Une sanction de Pep Guardiola après une performance moyenne dimanche dernier lors du nul contre Chelsea ? Une façon de lui montrer qu’il lui reste encore beaucoup de chemin avant d’être considéré comme un titulaire indiscutable ?…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
