Pep Guardiola fait un choix fort avant City-Brighton

Avec un tel effectif, il faut bien laisser la place à tout le monde…

Et pour preuve, Rayan Cherki ne débutera pas la rencontre qui oppose ce mercredi soir Manchester City à Brighton , pour le compte de la 19 e journée de championnat. Une sanction de Pep Guardiola après une performance moyenne dimanche dernier lors du nul contre Chelsea ? Une façon de lui montrer qu’il lui reste encore beaucoup de chemin avant d’être considéré comme un titulaire indiscutable ?…

TJ pour SOFOOT.com