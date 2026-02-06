De Zerbi en remet une couche sur la faim de ses joueurs

À deux jours de monter sur la Capitale pour la deuxième fois en deux journées, Roberto De Zerbi a beaucoup à jouer dimanche soir au Parc des Princes. Si Marseille veut s’offrir une fin de saison palpitante en championnat, il faudra gagner face au PSG , au risque de lâcher le wagon de tête. Et pour ça, De Zerbi a besoin de joueurs qui ont la dalle . « Il vaut mieux avoir peu de joueurs affamés que beaucoup qui n’ont pas faim , a-il ainsi lancé en conférence de presse. Je suis l’entraîneur et j’ai des devoirs et des obligations. Mon obligation c’est d’avoir des joueurs qui ont faim. C’est ce que je veux et ce que veulent les supporters. »

« À Marseille tout fuite tout le temps »

Des mots qui font écho au cas Murillo, qui fait beaucoup parler ces derniers jours. L’Italien en a même remis une couche face au micro, histoire de s’assurer qu’ils ne partiront pas en vacances ensemble : « Depuis décembre, il a un peu manqué d’envie. Moi je le sais, le club et ses coéquipiers le savent aussi ».…

JF pour SOFOOT.com