Mondial 2026 : c’est la guerre entre Bein Sports et Ligue 1+

La guerre des droits TV est déclarée. La semaine dernière, la FIFA pensait avoir bouclé la vente des droits télé du Mondial à Ligue 1+ , la plateforme de la LFP, pour un package global estimé à près de 20 millions d’euros , avec dans le lot l’intégralité de la compétition (dont 54 matchs en co-diffusion avec M6).

Ligue 1+ avait fait valider l’investissement par le conseil d’administration de la LFP, renvoyer le contrat dans les temps (avant la date butoir du 31 janvier) exactement comme demandé par la FIFA.…

CM pour SOFOOT.com