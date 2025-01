information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 21:14

Vers une Ligue 3 en 2026-2027 ?

Parce qu’il n’est jamais trop tard.

Lors d’un point presse ce jeudi, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a assuré que la National allait changer de nom pour devenir la « Ligue 3 ». Cette nouvelle compétition devrait débuter d’ici 2026-2027. « On veut en faire un championnat attractif, pérenne et innovant, a précisé Philippe Diallo . Plusieurs choses font l’objet de discussions, comme la création d’un « salary cap », une limitation des effectifs, un quota de joueurs formés localement et la sonorisation des arbitres. Ce sont des exemples parmi d’autres. Notre motivation est très importante. » …

TM pour SOFOOT.com