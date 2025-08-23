Tottenham surprend Manchester City
Manchester City 0-2 Tottenham
Buts : Johnson (35 e ) et Palhinha (45 e +2) pour les Spurs
City toujours en travaux.…
Tottenham surprend Manchester City
Buts : Johnson (35 e ) et Palhinha (45 e +2) pour les Spurs
City toujours en travaux.…
