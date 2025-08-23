Quand Donald Trump s'offre le trophée de la Coupe du monde

Voldemort offre son horcruxe.

Débarqué à la Maison-Blanche pour y présenter le trophée de la Coupe du monde, Gianni Infantino était évidemment reçu par Donald Trump. Le président des États-Unis a d’ailleurs accueilli son homologue de la FIFA en complète détente, puisqu’il s’est affiché avec une casquette rouge, siglée « Trump was right about everything » (« Trump avait raison sur tout » en français). Au moment de présenter le trophée, Infantino a ainsi précisé à Trump que la coupe « était réservée aux gagnants » , avant d’ajouter : « Mais comme vous êtes vous-même un gagnant, et bien vous avez le droit de la toucher. » …

AB pour SOFOOT.com