Kyle Walker estime avoir été « l’excuse » de la mauvaise saison de Manchester City
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 13:51

Le brassard de capitaine ne serait donc qu’un bout de sparadrap ?

Arrivé à Burnley cet été après près de dix ans passés à Manchester City, Kyle Walker est revenu sur la fin de son aventure mancunienne dans les colonnes du Telegraph . Le latéral droit de 35 ans s’est notamment attardé sur la saison mitigée des Cityzens – troisièmes de Premier League mais avec un bilan décevant – dont il a souffert. « J’étais capitaine et l’équipe n’allait pas bien, a entamé Walker. Il manquait des joueurs importants à une période clé de la saison, et j’avais l’impression d’être pointé du doigt. Je ne dirais pas blâmé, mais j’avais l’impression d’être l’excuse, car j’étais capitaine. »

