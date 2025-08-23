Ligue 2 : Troyes bat Montpellier, le Red Star étrille Guingamp

La troisième journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi après-midi, avec un résultat surprenant.

En effet, si Troyes s’est logiquement imposé au Stade de l’Aube contre Montpellier (1-0) , le Red Star a créé la petite sensation en étrillant Guingamp (0-4) . Pour leur victoire, les Troyens ont pu compter sur l’expulsion de Théo Sainte-Luce tôt dans le match (19 e ), suivie du but de Martin Adeline, d’une jolie reprise de volée (31 e ). Le deuxième but d’Adeline cette saison, qui permet à l’ESTAC de grimper à la deuxième place. Un haut de classement qu’occupe donc également le Red Star, large vainqueur de Guingampais méconnaissables.…

AB pour SOFOOT.com