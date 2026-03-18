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Vers une innovation de l'arbitrage en Première Ligue
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 09:22

Vers une innovation de l'arbitrage en Première Ligue

Vers une innovation de l'arbitrage en Première Ligue

C’est pas trop tôt. Alors que son rêve de devenir maire de Lyon a pris un coup dimanche soir et qu’il entend mener une opération remontada , Jean-Michel Aulas était bien présent au Comex de la FFF, ce mardi, en tant que vice-président de l’instance et boss de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Il a ainsi eu l’honneur d’annoncer le projet d’installation de la VAR en Première Ligue .

Un changement espéré dès la saison prochaine

Le néo-politicien a mis en avant la parité hommes-femmes, d’après L’Équipe . Si la mise en place de l’assistance vidéo sur les terrains du plus haut échelon du foot féminin français est espérée dès septembre prochain , cela fait déjà sept saisons qu’elle est utilisée chez les hommes.…

EL pour SOFOOT.com

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