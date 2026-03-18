François Pinault est un supporter comme les autre

Un homme ordinaire. Depuis 2017, François Pinault a laissé les manettes du Stade rennais à son fils, François-Henri, et se contente désormais d’endosser le simple costume de supporter chaque week-end.

Dans un entretien à Ouest-France , celui qui va souffler sa 90 e bougie en août prochain et qui fréquente le stade de la route de Lorient depuis 1946, Roazhon Park, dévoile être finalement comme Monsieur et Madame Tout-le-monde en amont des matchs : « Je suis tendu avant, à chaque fois ! Deux ou trois heures avant, je tourne comme un lion en cage ! J’enrage quand ça ne tourne pas comme je l’espère, et puis d’autres fois, comme lors du match face au PSG, c’est du bonheur ! » …

EL pour SOFOOT.com