Kvaratskhelia regrette d'avoir célébré son but
Une pensée pour ses origines. Homme du match lors des deux confrontations face à Chelsea et de nouveau buteur ce mardi à la 6 e minute après avoir profité de la toile du jeune Mamadou Sarr. Khvicha Kvaratskhelia n’avait pas le cœur à la fête. « Je m’excuse auprès du peuple géorgien pour ma célébration. C’est le jour le plus dur, notre père spirituel est mort… » explique-t-il tout penaud au micro d’un média géorgien, malgré l’euphorie de la qualification, avant de prendre le journaliste dans ses bras .
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