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CAN 2025 : une défaite pour tout le monde
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 10:17

CAN 2025 : une défaite pour tout le monde

CAN 2025 : une défaite pour tout le monde

Le jury d’appel de la CAF a rendu son verdict et attribué in fine la CAN 2025 au Maroc. Une nouvelle qui a jeté ce mardi soir un froid incompréhensible dans le petit monde du ballon rond. Une décision qui ne va satisfaire ni rendre service à personne.

La finale de la dernière CAN à Rabat avait laissé un souvenir amer. Cette compétition devait consacrer la modernité et le sérieux du foot africain, asseoir le statut du royaume chérifien dans le concert des nations et, si possible, calmer la colère de la gen Z sur place. À la place, un capharnaüm sans nom, des suspicions de favoritisme, un arbitre dépassé et abandonné par les officiels, des bagarres en tribune et une sélection sénégalaise qui quitte le terrain avant de revenir l’emporter. La séquence signait un immense gâchis et entachait définitivement ce qui aurait dû être la « plus belle édition de tous les temps ». Justement, le temps passe vite et nous pensions le dossier clos, les yeux désormais, notamment marocains, rivés vers le Mondial (qui s’annonce, lui aussi, pour le moins problématique aux USA).

Le chaos deux mois plus tard

C’était sans compter sur le sens du timing de la bureaucratie de la CAF et le génie de son actuel président, le Sud-Africain Patrice Motsepe, espèce de clone de Gianni Infantino (le big boss de la FIFA a mis la main sur les confédérations et leurs réserves de voix pour les élections internes). De la sorte, deux mois après la fin de ce mélodrame (rappelons que le jury disciplinaire de la CAF a déjà pris des sanctions contre les deux sélections), le jury d’appel (le Maroc avait déposé un recours), estimant que le Sénégal avait abandonné le match, a accordé la victoire aux Lions de l’Atlas et le titre à la Fédération marocaine de football.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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