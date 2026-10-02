Vers une hausse des prix au Camp Nou ?

Spotify Premium est offert au moins ? Car vu les prix que risquent de se taper les supporters du FC Barcelone, ce serait la moindre des choses. À en écouter les paroles d’Elena Fort, vice-présidente des affaires institutionnelles du club, le prix des abonnements au Camp Nou pourrait en effet être augmenté « une fois l’ensemble des travaux du stade terminés » . Pour Fort, cette potentielle augmentation serait liée à l’aménagement du stade, amené à devenir plus confortable, mieux équipé et donc, plus onéreux.

Des travaux débutés il y a trois ans

Débutés à l’été 2023, les travaux du Camp Nou doivent s’achever en 2028, avec une capacité complète de 104 600 places. La saison dernière, le club a pu réintégrer l’enceinte, après avoir passé les deux précédentes à Montjuic. Parmi les travaux restants, la toiture, censée couvrir l’ensemble, en est la plus conséquente.…

AB pour SOFOOT.com