Ferran Torres quitte le rassemblement, remplacé par un néophyte

Pas certain qu’un blessé brise la dynamique de l’équipe. Ce vendredi, la RFEF (Fédération espagnole de football) a confirmé que Ferran Torres quittait le rassemblement . L’attaquant du Paris Saint-Germain souffre d’une gêne à la cheville gauche . « Dans un premier temps, (la blessure) ne l’avait pas empêché de s’entraîner ni de jouer ; toutefois, face à la persistance des symptômes, il a été décidé de le libérer du groupe afin de privilégier son rétablissement » , indique le communiqué.

Un Madrilène pour le remplacer

Une blessure qui n’a donc pas l’air plus grave que ça mais qui nécessite toutefois l’arrivée d’un remplaçant dans le groupe. Pour les deux dernières rencontres de cette trêve, face à la République tchèque et la Croatie, le sélectionneur Luis de la Fuente a fait appel à Carlos Espí . Le buteur de 21 ans du Real Madrid n’avait jamais connu les A auparavant.…

AC pour SOFOOT.com