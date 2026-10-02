Le FC Barcelone peut souffler pour Raphinha

La machine à but n’est pas complètement HS. Sorti blessé face à l’Australie (2-4) à la mi-temps d’un match amical à l’autre bout du monde dont il aurait pu se passer, Raphinha était rentré à Barcelone à la hâte dans le but d’effectuer davantage d’examens médicaux. L’ancien attaquant du Stade Rennais avait été touché à la cuisse et le staff brésilien avait diagnostiqué un œdème à l’arrière de la cuisse droite sans donner plus de détails.

De retour ce vendredi au centre d’entraînement du club catalan, les nouveaux examens passés par le joueur n’ont pas permis de déceler un problème plus grave selon les informations de Marca .…

MB pour SOFOOT.com