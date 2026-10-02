Pau Cubarsí parle de l'importance de la santé mentale

L’une des clés de la réussite. Pau Cubarsí n’a même pas 20 ans qu’il est déjà champion du monde, champion olympique et double vainqueur de la Liga . S’il fait preuve d’une grande maturité sur le terrain, c’est également le cas dans la vie de tous les jours, en témoignent ses déclarations sur la santé mentale, « la chose la plus importante » , selon lui. Dans une interview à Reuters , il s’est confié sur le sujet en affirmant que « lorsqu’une personne ressent le besoin de s’exprimer parce qu’elle traverse une période difficile, elle ne devrait pas être jugée . Elle doit se sentir à l’aise pour dire : « Je traverse une période difficile, et ce n’est pas grave. » »

Un plan de formation pour les jeunes joueurs

Il donne également des conseils aux (très) jeunes joueurs en manque d’opportunités : « Tu ne dois pas te mettre en colère […], mais continuer à te battre et à croire en toi » . Il poursuit : « À 20 ans, on est encore jeune, il faut donc continuer d’y croire, car lorsque l’occasion se présente, il faut être prêt » . Enfin, il juge essentiel que les clubs accompagnent vraiment les jeunes : « Chaque club devrait également disposer d’un plan de développement pour les jeunes joueurs, afin de travailler avec eux, de s’occuper d’eux et, surtout, les aider à progresser » . …

LP pour SOFOOT.com