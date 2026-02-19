Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?
Main dans la main. D’après le Guardian , l’UEFA serait désormais prête à accepter une extension de la Coupe du monde des clubs , passant de 32 à 48 équipes.
Pendant longtemps, l’instance européenne s’était opposée à une telle réforme, craignant pour le prestige de sa compétition phare, la Ligue des champions. Mais elle serait à présent disposée à soutenir le projet de la FIFA.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
