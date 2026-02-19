 Aller au contenu principal
Lilian Thuram évoque le « sentiment de supériorité et de narcissisme blanc » de José Mourinho
19/02/2026

Une voix qui compte. Lilian Thuram a répondu au sujet des insultes racistes subies par Vinícius pour L’Équipe . Le champion du monde 1998 est revenu sur l’essence du racisme et sur la gravité des propos dont est accusé Gianluca Prestianni , déplorant notamment les doutes émis quant aux plaintes des victimes . Pour rappel, l’ancien défenseur est à l’origine d’une fondation engagée contre le racisme qui porte son nom

Très remonté contre ce qui s’est produit ce mardi soir, Lilian Thuram regrette que les victimes soient les personnes qui se justifient le plus. « Mais pourquoi ne croit-on pas ces deux joueurs ? Parce que la parole des hommes noirs n’est pas fiable ? questionne-t-il. Cet épisode en dit beaucoup sur l’histoire du racisme. C’est à chaque fois pareil, tu dénonces un acte dont tu as été victime et c’est de toi dont on doute, c’est comme pour les femmes victimes de violences ou de viols. »

SW pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank