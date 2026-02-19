 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Du grabuge entre Massimiliano Allegri et Cesc Fàbregas
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 11:26

Du grabuge entre Massimiliano Allegri et Cesc Fàbregas

Du grabuge entre Massimiliano Allegri et Cesc Fàbregas

Tension maximale. Alors que l’AC Milan recevait Côme pour un match en retard de la 24 e journée de Serie A ce mercredi soir (1-1), Cesc Fàbregas s’est permis une petite fantaisie .

Improbable : comme le rapporte L’Équipe , le coach des Lariani a tiré le maillot d’Alexis Saelemaekers , qui disputait un ballon très proche de la ligne de touche. Le geste a fortement déplu au banc milanais, causant une escarmouche et l’expulsion de Massimiliano Allegri . La course au titre déjà un peu perdue, ça monte à la tête.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lilian Thuram évoque le « sentiment de supériorité et de narcissisme blanc » de José Mourinho
    Lilian Thuram évoque le « sentiment de supériorité et de narcissisme blanc » de José Mourinho
    information fournie par So Foot 19.02.2026 11:50 

    Une voix qui compte. Lilian Thuram a répondu au sujet des insultes racistes subies par Vinícius pour L’Équipe . Le champion du monde 1998 est revenu sur l’essence du racisme et sur la gravité des propos dont est accusé Gianluca Prestianni , déplorant notamment ... Lire la suite

  • Hirving Lozano détruit par son propre frère
    Hirving Lozano détruit par son propre frère
    information fournie par So Foot 19.02.2026 11:43 

    Les Lozano sont-ils les Gallagher mexicains ? En tout cas, le petit frère se prend pour Liam. Dans une interview donnée à ESPN, Bryan Lozano, frère du joueur mexicain Hirving Lozano, revient sur la carrière de son aîné, aujourd’hui distant avec sa famille . « Il ... Lire la suite

  • L'Inter a perdu un match et Lautaro Martínez
    L'Inter a perdu un match et Lautaro Martínez
    information fournie par So Foot 19.02.2026 10:49 

    Une défaite et une grosse tuile. L’Inter a vécu une soirée difficile ce mercredi. Les Milanais ont non seulement perdu 3-1 contre Bodø/Glimt, mais ont également dû se passer de leur capitaine, Lautaro Martínez . Après une heure de jeu, l’Argentin a quitté le terrain ... Lire la suite

  • Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?
    Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?
    information fournie par So Foot 19.02.2026 10:16 

    Main dans la main. D’après le Guardian , l’UEFA serait désormais prête à accepter une extension de la Coupe du monde des clubs , passant de 32 à 48 équipes. Pendant longtemps, l’instance européenne s’était opposée à une telle réforme, craignant pour le prestige ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank