Du grabuge entre Massimiliano Allegri et Cesc Fàbregas

Tension maximale. Alors que l’AC Milan recevait Côme pour un match en retard de la 24 e journée de Serie A ce mercredi soir (1-1), Cesc Fàbregas s’est permis une petite fantaisie .

Improbable : comme le rapporte L’Équipe , le coach des Lariani a tiré le maillot d’Alexis Saelemaekers , qui disputait un ballon très proche de la ligne de touche. Le geste a fortement déplu au banc milanais, causant une escarmouche et l’expulsion de Massimiliano Allegri . La course au titre déjà un peu perdue, ça monte à la tête.…

SW pour SOFOOT.com