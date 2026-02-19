Hirving Lozano détruit par son propre frère
Les Lozano sont-ils les Gallagher mexicains ? En tout cas, le petit frère se prend pour Liam. Dans une interview donnée à ESPN, Bryan Lozano, frère du joueur mexicain Hirving Lozano, revient sur la carrière de son aîné, aujourd’hui distant avec sa famille .
« Il est grossier et arrogant, et cela ne mène nulle part. Ça a influencé le fait que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment de lui », explique Bryan, faisant référence aux échecs de son frère au PSV Eindhoven et à Naples.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer