Hirving Lozano détruit par son propre frère

Les Lozano sont-ils les Gallagher mexicains ? En tout cas, le petit frère se prend pour Liam. Dans une interview donnée à ESPN, Bryan Lozano, frère du joueur mexicain Hirving Lozano, revient sur la carrière de son aîné, aujourd’hui distant avec sa famille .

« Il est grossier et arrogant, et cela ne mène nulle part. Ça a influencé le fait que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment de lui », explique Bryan, faisant référence aux échecs de son frère au PSV Eindhoven et à Naples.…

EA pour SOFOOT.com