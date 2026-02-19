L'Inter a perdu un match et Lautaro Martínez
Une défaite et une grosse tuile. L’Inter a vécu une soirée difficile ce mercredi. Les Milanais ont non seulement perdu 3-1 contre Bodø/Glimt, mais ont également dû se passer de leur capitaine, Lautaro Martínez . Après une heure de jeu, l’Argentin a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par Marcus Thuram.
L’Argentin absent plusieurs matchs ?
Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur d’Inter, Cristian Chivu, a donné directement des nouvelles de l’état de santé de son attaquant : « Nous avons perdu Lautaro, il s’est blessé, c’est un problème musculaire. Il sera absent un bon moment. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer