Vers une collaboration entre Corneille et les Bleues ?
On tient déjà l’hymne tricolore pour le Mondial au Brésil ? Alors que l’équipe de France disputera son dernier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde ce mardi à Grenoble face à l’Irlande, les Bleues et plus particulièrement Melvine Malard et Sakina Karchaoui se sont illustrées en reprenant Parce qu’on vient de loin de Corneille .
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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