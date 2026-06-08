Les premiers mots de José Mourinho pour son retour au Real Madrid

Les premiers mots de José Mourinho pour son retour au Real Madrid

Promesse tenue. Après la réélection de Florentino Pérez au poste de président du Real Madrid jusqu’en 2030, José Mourinho va faire son retour sur le banc merengue .

Une affaire déjà entendue

En poste à Benfica depuis le 18 septembre 2025 et sous contrat avec les Águias jusqu’en 2027, le club lisboète a déjà annoncé que le Real paierait les 15 millions d’euros attendus pour le libérer de sa dernière année de contrat. Tout semble donc déjà entendu pour le retour du Special One à la Casa Blanca .…

LB pour SOFOOT.com