Le Stade rennais et la réserve de l'OM accèdent à la troisième division, pas la réserve du Paris FC

Le Stade rennais et la réserve de l'OM accèdent à la troisième division, pas la réserve du Paris FC

La bataille fait rage. Le verdict pour l’accession à la troisième division féminine a été rendu ce dimanche avec quelques surprises. Crée en 2023, la section féminine du Stade rennais continue sa marche en avant en s’octroyant une troisième montée en trois ans, après avoir écrasé Amiens (0-6, 5-0).

La réserve de l’OM promue, pas celle du Paris FC

Outre le maintien de l’équipe première en Première Ligue, le second objectif de l’Olympique de Marseille cette saison était de voir son équipe réserve accéder à la D3 à l’issue de la saison. Objectif réussi pour Violette Gobert et ses coéquipières qui ont dominé l’US Saint Vit (3-1, 1-2).…

LB pour SOFOOT.com