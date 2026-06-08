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Robin Van Persie prend la porte
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 09:53

Robin Van Persie prend la porte

Robin Van Persie prend la porte

Le Hollandais s’envole vers d’autres cieux. Le Feyenoord a annoncé ce dimanche s’être séparé de son entraîneur Robin Van Persie . Le club de Rotterdam a annoncé qu’il débuterait l’exercice 2026-2027 avec « un nouvel entraîneur principal » , bien que son identité soit pour le moment inconnue.

Cela met fin à l’aventure du technicien néerlandais, après un an et demi sur le banc de l’équipe qui l’a vu grandir en tant que joueur et pour laquelle il a inscrit 46 buts en 123 matchs.…

OC pour SOFOOT.com

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