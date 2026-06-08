Lamine Yamal et Nico Williams disponibles face au Cap-Vert

Bonne nouvelle. Après avoir participé au début de l’entraînement avec le groupe au complet dimanche, Lamine Yamal et Nico Williams « seront disponibles » pour le début de la Coupe du monde a annoncé Luis de la Fuente en conférence de presse.

"Llevamos mucho tiempo juntos. Este grupo es una familia que tiene unos lazos tremendos, ese es nuestro secreto. Además, claro, son muy buenos, los mejores”. 🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol 📌 Estadio Cuauhtémoc (Puebla). #VamosEspaña I #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QABCWGUGBJ…

LB pour SOFOOT.com