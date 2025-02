information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 09:44

Vers une application du droit de retrait des arbitres français ?

Le plus important, c’est to be SAFE.

Après s’être adressé directement à Pablo Longoria pour lui faire savoir que « Non ! Les arbitres ne sont pas corrompus », le Syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) a publié un nouveau communiqué ce jeudi soir, dans lequel il est indiqué que ses membres (à savoir les arbitres de L1, L2, N1 et D1 féminine) pourraient exercer « leur droit de retrait » en cas de « nouvelle atteinte à leur sphère privée, les mettant en danger, eux ou leurs proches ». A la différence de la grève, le droit de retrait répond à « une situation de travail dont [le travailleur] a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » (article L. 4131-1 du Code du travail).…

JD pour SOFOOT.com