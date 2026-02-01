Vers un transfert record pour Rennes avec Jérémy Jacquet ?

Il est aimé, Jacquet. Surtout en Angleterre, surtout en Premier League, surtout là où les clubs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. On ne parle pas du vénérable Aimé, mais bien de Jérémy, le défenseur rennais de 20 ans, qui devrait agiter les dernières heures du mercato hivernal.

Selon les informations de RMC Sport, Liverpool serait sur le point de rafler la mise et de boucler un transfert à 72 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services du joueur formé au Stade rennais. Un accord définitif doit encore être trouvé avec le club breton, qui pourrait alors enregistrer un record de vente, devant celles de Jérémy Doku pour Manchester City et Désiré Doué au PSG.…

CG pour SOFOOT.com