Maxime Lopez met les choses au clair concernant la sélection algérienne

Comme ça, la rumeur arrête de courir. Invité sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche, Maxime Lopez a une nouvelle fois été interrogé sur son souhait de joueur un jour pour l’Algérie . L’occasion pour le milieu de terrain du Paris FC de mettre les choses au clair, alors que cette rumeur de le voir revêtir le maillot des Fennecs a fait jaser. « J’ai ce lien avec l’Algérie par rapport à ma mère. Mes grands-parents y sont enterrés , a-t-il tout d’abord rappelé. Depuis très jeune j’ai pris position sur les sélections. J’ai toujours parlé de l’équipe de France. Ces derniers temps, beaucoup de choses ont été dites par rapport à une de mes interviews, où je disais que si un jour on m’appelait, j’irais. Mais je crois qu’aujourd’hui j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable. »

"Depuis des années, il m'a toujours parlé d'entraîner l'OM" 💬 Maxime Lopez apporte son éclairage sur la période délicate de son ancien coach dans son ancien club. pic.twitter.com/vGZuF5MXMM…

TB pour SOFOOT.com