Le PSG déjà privé d'un atout majeur pour le Classique

Déjà un coup dur. Expulsé sur la pelouse de Strasbourg, Achraf Hakimi ne disputera pas le Classique entre le PSG et l’OM , dans une semaine tout pile au Parc des Princes. Coupable d’une semelle trop haute sur Joaquín Panichelli, le latéral marocain du PSG sera automatiquement suspendu pour ce match, prochain rendez-vous dans le calendrier des champions de France.

TB pour SOFOOT.com