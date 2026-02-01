Kader Meïté quitte Rennes pour l'Arabie saoudite

Tous les jeunes veulent être chez Zack Nani. Et on ne parle pas de ses interviews, mais bien de la Saudi Pro League, diffusée sur la chaîne Twitch du streamer français. Voilà donc un petit nouveau en Arabie saoudite : Kader Meïté.

Un transfert à plus de 30 millions d’euros

Le Stade rennais a officialisé le départ de l’attaquant de 18 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec Al-Hilal ce week-end, dans le cadre d’un transfert qui devrait rapporter un peu moins de 35 millions d’euros au club breton.…

CG pour SOFOOT.com