Fermer
Carrick'n roll, nouveau son de Manchester United
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 00:40

En l'espace de trois matchs, Michael Carrick a réussi à sortir Manchester United du mode zombie. Les Red Devils sont désormais bien vivants et requinqués à l'idée de finir la saison avec une qualification en Ligue des champions, comme ils l'ont démontré lors de leur bruyante victoire contre Fulham lors de la 24e journée de Premier League.

Les semaines passent, et les entraîneurs de Manchester United avec. Ruben Amorim était encore aux manettes au passage à la nouvelle année ? Le 5 janvier, Darren Fletcher a pris la relève pour un intérim de huit jours. Finalement, Michael Carrick s’est retrouvé au chevet de Red Devils bien mal en point en arrivant le 13 janvier. Et la lumière fut : United vient d’aligner trois victoires en Premier League, et pas contre n’importe qui. Le derby contre Manchester City ? Dans la poche. Un déplacement chez le leader Arsenal ? Même pas peur. Fulham, l’un des poils à gratter du championnat ? Encore gagné. Une série prometteuse, autant dans le fond que dans la forme.

Kobbie Mainoo, symbole d’une nouvelle ère

Michael Carrick est arrivé alors que Manchester United venait d’enchaîner trois matchs nuls contre trois des équipes les plus faibles de la Premier League – Wolverhampton (1-1), Leeds (1-1) et Burnley (2-2) – et de subir une élimination de la FA Cup dès son entrée en lice, à Old Trafford contre Brighton (1-2). Le ciel était bien gris, donc. Mais en quinze jours, United a fait tomber trois équipes du top 8 du championnat (dont les deux premiers) pour enfin faire revenir le soleil. La chance du débutant ? Pas forcément. Carrick n’a rien révolutionné, mais il a remis de l’ordre. Et c’est déjà beaucoup.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Copyright © 2026 So Foot

