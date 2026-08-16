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Vers un retour en Espagne pour Jenni Hermoso ?
information fournie par So Foot 16/08/2026 à 10:17
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Vers un retour en Espagne pour Jenni Hermoso ?

Vers un retour en Espagne pour Jenni Hermoso ?

Volver . Le club des Tigres a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche le départ de Jenni Hermoso . Arrivée de Pachuca en janvier 2024 après une pige d’une année, la championne du monde 2023 va donc devoir relever un nouveau défi. Vraisemblablement en Espagne, avec l’Atlético de Madrid , où son nom circule avec insistance depuis le début du mercato.

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LB pour SOFOOT.com

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