La remontada folle du LASK contre le Celtic pour découvrir la C1

La remontada folle du LASK contre le Celtic pour découvrir la C1

Contrairement à ce que dit The Cure, Bhoys do cry.

L’année dernière, le Celtic s’était déjà mis dans l’embarras en tombant dès les barrages de Ligue des champions, face aux Kazakhs du Kairat Almaty. Une lourde défaite qui les avait condamné à des mois d’errance et un passage remarqué de Wilfried Nancy, dans le mauvais sens du terme. On croyait à leur rédemption depuis le retour de l’historique Martin O’Neill à Glasgow, mais il semblerait que les Bhoys retombent dans leurs travers.…

MP pour SOFOOT.com