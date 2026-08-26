 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La remontada folle du LASK contre le Celtic pour découvrir la C1
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 00:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La remontada folle du LASK contre le Celtic pour découvrir la C1

La remontada folle du LASK contre le Celtic pour découvrir la C1

Contrairement à ce que dit The Cure, Bhoys do cry.

L’année dernière, le Celtic s’était déjà mis dans l’embarras en tombant dès les barrages de Ligue des champions, face aux Kazakhs du Kairat Almaty. Une lourde défaite qui les avait condamné à des mois d’errance et un passage remarqué de Wilfried Nancy, dans le mauvais sens du terme. On croyait à leur rédemption depuis le retour de l’historique Martin O’Neill à Glasgow, mais il semblerait que les Bhoys retombent dans leurs travers.…

MP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bousculé, le Betis ne tremble pas face à Valence
    Bousculé, le Betis ne tremble pas face à Valence
    information fournie par So Foot 26.08.2026 00:44 

    Valence 0-1 Real Betis But : Pablo Garcia (83 e ) pour les Verdiblancos. Déjà qualifié pour la Ligue des champions, le Real Betis tenait à prouver qu’ils ne se sont pas qualifiés par hasard. Quelques jours après sa victoire contre la Real Sociedad sur la plus petite ... Lire la suite

  • Malick Fofana, ne nous quitte pas
    Malick Fofana, ne nous quitte pas
    information fournie par So Foot 26.08.2026 00:10 

    Alors qu’il joue très gros en barrage retour de Ligue des champions ce mercredi soir (21 h), l’Olympique lyonnais n’a pas terminé son été. Symbole de l’instabilité du club rhodanien, Malick Fofana pourrait faire ses affaires avant la fin du mercato. L’OL en a pourtant ... Lire la suite

  • Un club portugais racheté par Lucas Hernandez et Thomas Müller
    Un club portugais racheté par Lucas Hernandez et Thomas Müller
    information fournie par So Foot 25.08.2026 23:21 

    Revenu dans l’élite en 2023, le petit club d’Estrela Amadora avait fait parler en rapatriant un certain Luis Nani, d’ailleurs originaire de cette ville du Nord-Ouest de Lisbonne. Depuis, les Tricolores ont tenu leur rang, tournant autour de la quinzième place de ... Lire la suite

  • Sabah reprend les rênes et s’offre une qualification historique en Ligue des champions
    Sabah reprend les rênes et s’offre une qualification historique en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 25.08.2026 22:33 

    Sabah 5-2 Hapoël Beer-Sheva Buts : Christian Nwachukwu (38 e ), Umarali Rakhmonaliev (74 e ), Tellur Mutalimov (90+4 e ), Orphé M’Bina (101 e ) et Joy Lance Mickels (115 e ) pour les Azéris // Igor Zlatanovic (10 e ) et Guy Mizrahi (61 e ) pour les Israëliens. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank