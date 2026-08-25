Un club portugais racheté par Lucas Hernandez et Thomas Müller

Revenu dans l’élite en 2023, le petit club d’Estrela Amadora avait fait parler en rapatriant un certain Luis Nani, d’ailleurs originaire de cette ville du Nord-Ouest de Lisbonne. Depuis, les Tricolores ont tenu leur rang, tournant autour de la quinzième place de Liga Portugal, arrachant leur maintien dans les dernières journées.

Mais le berceau du hip-hop tuga risque d’avoir de plus grandes ambitions, avec ce vent provenant d’Allemagne. Dans un communiqué publié sur leur site, est annoncé le rachat du club par un consortium international porté par deux sociétés d’investissement, ADvantage et LEAD.…

MP pour SOFOOT.com