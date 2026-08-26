Malick Fofana, ne nous quitte pas

Alors qu’il joue très gros en barrage retour de Ligue des champions ce mercredi soir (21 h), l’Olympique lyonnais n’a pas terminé son été. Symbole de l’instabilité du club rhodanien, Malick Fofana pourrait faire ses affaires avant la fin du mercato. L’OL en a pourtant besoin.

Mais que vaut vraiment Malick Fofana ? Un potentiel joueur du Bayern Munich ? Un ailier de l’Inter ? Un feu follet timide inconstant ? Un joueur blessé de Ligue 1 ? Avant de répondre à ces questions, son OL joue une grosse partie de son avenir européen ce mercredi soir, contre Fenerbahçe (21 heures). Et son avenir tout court, car de cette qualification dépend une grande partie de la capacité des dirigeants lyonnais à respecter ses engagements financiers. En cas de défaite, Fofana devrait faire ses valises, deux ans après son arrivée prometteuse en janvier 2024, moyennant 17 millions d’euros. Le Belge de 21 ans est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2028.

Barrage filtrant

La donne est simple : si Lyon ne se qualifie pas pour la phase de ligue de Ligue des champions, l’ancien de La Gantoise devrait être cédé en fin de mercato, programmée ce mardi 1 er septembre à 19h59. Selon L’Équipe , l’OL doit encore réaliser au moins une grosse transaction avant la clôture du marché des transferts. Michele Kang et son board doivent vendre pour 25 millions d’euros en cas de qualif pour la grande Coupe d’Europe, contre 50 millions en cas de défaite en barrages. Une éventuelle présence en C1 devrait rapporter au minimum 23 millions d’euros : 19 pour y être, 2 à chaque victoire, et ainsi de suite. Ainsi, une qualification pourrait aider à retarder l’échéance pour Fofana. Les autres grosses valeurs marchandes de l’OL, elles, restent rares : Moussa Niakhaté ? Ruben Kluivert ? Rémi Himbert ?…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com