Bousculé, le Betis ne tremble pas face à Valence
Valence 0-1 Real Betis
But : Pablo Garcia (83 e ) pour les Verdiblancos.
Déjà qualifié pour la Ligue des champions, le Real Betis tenait à prouver qu’ils ne se sont pas qualifiés par hasard. Quelques jours après sa victoire contre la Real Sociedad sur la plus petite des marges, les hommes de Manuel Pellegrini ont remis ça, en déplacement à Mestalla. Cependant, la première période aura été laborieuse, ayant subi quelques assauts, vite calmés par le portier Álvaro Valles.…
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