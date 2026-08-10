Vers un retour en Angleterre de Jamie Vardy ?

Vers un retour en Angleterre de Jamie Vardy ?

Les cappuccinos ça va bien cinq minutes. L’expatriation italienne de Jamie Vardy ne devrait pas durer plus longtemps puisque Sky News a annoncé lundi matin le retour probable du buteur de 39 ans en Angleterre . Pour l’instant, c’est West Ham qui « garderait un œil sur sa situation » .

Un rôle de tonton ?

Relégués en Championship à l’issue de la saison 2025-2026, les Hammers chercheraient un buteur d’expérience pour venir épauler Taty Castellanos et Pablo Felipe, arrivés l’hiver dernier. Auteur de sept buts et deux passes décisives avec Cremonese en Serie A, le vétéran a montré qu’il était encore loin d’être cramé.…

AC pour SOFOOT.com