À peine arrivée, une recrue de Nice se fait les croisés
Le verdict est tombé : c’est une r upture du ligament croisé antérieur pour Laurent Abergel . Arrivé il y a un mois sur la Côte d’Azur, le natif de Marseille disputait son quatrième match de présaison avec Nice. Samedi, après 17 minutes de jeu, le milieu de terrain a quitté ses coéquipiers.
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