Toulouse refuse 33 millions d'euros pour Methalie

Gourmands, ces Toulousains. Les Violets auraient refusé une quatrième offre de Sunderland , à hauteur de 33 millions d’euros, pour leur pitchoun, Dayann Methalie . Les Français demandent 35 millions d’euros pour se séparer du jeune latéral gauche de 20 ans.

Une vente potentiellement historique

Cela fait plusieurs semaines que l’international espoir français aux quatre sélections a donné son accord aux Black Cats . Mais son club formateur refuse constamment les propositions britanniques. À ce tarif, Methalie aurait été la plus grosse vente du TéFéCé, tout comme le plus gros transfert de l’histoire de Sunderland . Malgré ce nouveau refus, les négociations devraient continuer .…

AC pour SOFOOT.com