Vers un retour de Steven Gerrard aux Glasgow Rangers ?

Tavernier, la même chose !

Ca ne va pas fort pour les Rangers. Actuellement 8 es de Premier League écossaise avec 8 points pris en 7 journées , le club de Glasgow sort d’un piteux nul contre Dundee (1-1) et pointe désormais à 11 longueurs de la tête du classement. Un début de saison indigne de son statut qui a conduit certains supporters à manifester leur mécontentement autour du bus des joueurs et fini par coûter sa place à l’entraîneur Russell Martin, dont le bilan se résume à 5 victoires en 17 matchs.…

JD pour SOFOOT.com