Vers un retour de Steven Gerrard aux Glasgow Rangers ?
06/10/2025 à 09:52

Vers un retour de Steven Gerrard aux Glasgow Rangers ?

Vers un retour de Steven Gerrard aux Glasgow Rangers ?

Tavernier, la même chose !

Ca ne va pas fort pour les Rangers. Actuellement 8 es de Premier League écossaise avec 8 points pris en 7 journées , le club de Glasgow sort d’un piteux nul contre Dundee (1-1) et pointe désormais à 11 longueurs de la tête du classement. Un début de saison indigne de son statut qui a conduit certains supporters à manifester leur mécontentement autour du bus des joueurs et fini par coûter sa place à l’entraîneur Russell Martin, dont le bilan se résume à 5 victoires en 17 matchs.…

JD pour SOFOOT.com

  • Ici c'est Titis !
    Ici c'est Titis !
    06.10.2025 02:16 

    Même s'ils n'ont pas été des plus flamboyants dimanche soir à Lille (1-1), le match des Titis parisiens est à saluer. Si les jeunes du PSG s'affirment de plus en plus dans ce Paris Saint-Germain là, il leur faut encore du temps. D'autant que ce genre de match doit ... Lire la suite

  • La France déroule contre la Nouvelle-Calédonie et passe en huitièmes
    La France déroule contre la Nouvelle-Calédonie et passe en huitièmes
    05.10.2025 23:56 

    Nouvelle-Calédonie 0-6 France Buts : Leborgne (11 e et 82 e et 90 e +3), Michal (55 e et 84 e ) et Bernardeau (90 e +1) Un joli symbole.… TB pour SOFOOT.com

  • Le milieu de Lille Ethan Mbappé a inscrit un butr contre le Paris SG en matche de Ligue 1 le 5 octobre 2025 à Lille ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Ligue 1: le PSG en échec sans ses cadres, Strasbourg sur le podium
    05.10.2025 23:17 

    Privé de six joueurs majeurs au coup d'envoi, le PSG a été accroché à Lille (1-1), dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1, alors que Strasbourg est monté sur le podium après avoir écrasé Angers (5-0). Confronté à une cascade de blessés (Ousmane Dembélé, ... Lire la suite

  • L'Atlético accroché à Vigo
    L'Atlético accroché à Vigo
    05.10.2025 23:09 

    Celta Vigo 1-1 Atlético de Madrid Buts : Aspas (68 e ) pour le Celta // Starfelt (6 e CSC) pour les Colchoneros Expulsion : Lenglet (40 e ) pour les Colchoneros … TB pour SOFOOT.com

