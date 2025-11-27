Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa

Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon

Pas de suspens ni de rêve, le niveau de ce Lyon 2025 est loin de celui qui avait mis 7-2 à Brême en 2005. Très loin de celui qui avait battu le Bayern (3-0) en 2001. Et peut-être un peu plus proche de celui de Zagreb, en 2011. Parce qu’il a triché ? Non, parce que l’écart au score est le même. En Serbie, devant moins de 1 000 spectateurs Maccabi Tel-Aviv. Tout ressemble à un match amical, même le score (6-0). Lyon passe leader de la Ligue Europa, et a le droit de rêver du passé.

Premier triplé de Tolisso en carrière

Lyon n’a que peu appuyé sur l’accélérateur pour que la soirée passe de potentiel traquenard à belle rigolade. Ni Tanner Tessmann, aligné exceptionnellement en défense centrale, ni Rémy Descamps n’ont été inquiétés : le Maccabi n’a pas cadré une seule frappe. L’OL s’est rendu le match facile grâce à Abner (0-1, 4 e ) . Avant que ne débute le récital de Corentin Tolisso : un but de renard (0-2, 25 e ) , une tête (0-4, 51 e ) et un bon pressing (ou une relance foirée des Telaviviens) (0-5, 54 e ) . Entre temps, Moussa Niakhaté a scoré son premier but avec l’OL (0-3, 35 e ) , et Adam Karabec a eu droit au bonheur ( 0-6, 62 e ) .…

UL pour SOFOOT.com