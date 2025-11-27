 Aller au contenu principal
Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa
27/11/2025

Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa

Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa

Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon

Pas de suspens ni de rêve, le niveau de ce Lyon 2025 est loin de celui qui avait mis 7-2 à Brême en 2005. Très loin de celui qui avait battu le Bayern (3-0) en 2001. Et peut-être un peu plus proche de celui de Zagreb, en 2011. Parce qu’il a triché ? Non, parce que l’écart au score est le même. En Serbie, devant moins de 1 000 spectateurs Maccabi Tel-Aviv. Tout ressemble à un match amical, même le score (6-0). Lyon passe leader de la Ligue Europa, et a le droit de rêver du passé.

Premier triplé de Tolisso en carrière

Lyon n’a que peu appuyé sur l’accélérateur pour que la soirée passe de potentiel traquenard à belle rigolade. Ni Tanner Tessmann, aligné exceptionnellement en défense centrale, ni Rémy Descamps n’ont été inquiétés : le Maccabi n’a pas cadré une seule frappe. L’OL s’est rendu le match facile grâce à Abner (0-1, 4 e ) . Avant que ne débute le récital de Corentin Tolisso : un but de renard (0-2, 25 e ) , une tête (0-4, 51 e ) et un bon pressing (ou une relance foirée des Telaviviens) (0-5, 54 e ) . Entre temps, Moussa Niakhaté a scoré son premier but avec l’OL (0-3, 35 e ) , et Adam Karabec a eu droit au bonheur ( 0-6, 62 e ) .…



  • Strasbourg s'offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace
    Strasbourg s'offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace
    information fournie par So Foot 27.11.2025 22:55 

    Strasbourg 2-1 Crystal Palace Buts : Emegha (53 e ) et El-Mourabet (77 e ) pour les Alsaciens // Mitchell (35 e ) pour les Londoniens Strasbourg a beau avoir dépensé 111 millions d’euros cet été, avoir un nouveau stade, entrer dans une nouvelle dimension, il peut ... Lire la suite

  • De Rossi confond Gênes et Rome
    De Rossi confond Gênes et Rome
    information fournie par So Foot 27.11.2025 22:33 

    « Tu peux sortir un gars de Rosengård Rome, mais tu ne pourras jamais sortir Rosengård Rome de ce gars. » Le célèbre adage de Zlatan s’applique à Daniele De Rossi. Le nouvel entraîneur du Genoa, remplaçant de Patrick Vieira, a fait un joli lapsus en conférence ... Lire la suite

  • Franck Haise a proposé à ses dirigeants de le virer
    Franck Haise a proposé à ses dirigeants de le virer
    information fournie par So Foot 27.11.2025 22:31 

    Proposer à ses dirigeants de se faire virer, quelle drôle d’idée. Après le 17 e match sans victoire des Niçois en Coupe d’Europe, les huit buts pris en une semaine et leur cinquième défaite d’affilée toutes compétitions confondues, Franck Haise a pris la parole. ... Lire la suite

  • Le désarroi du commentateur officiel de l'OGC Nice
    Le désarroi du commentateur officiel de l'OGC Nice
    information fournie par So Foot 27.11.2025 21:37 

    Une année comme ça, ça va, mais alors deux… Avant d’être encadrée au Musée national du sport de la ville, la série noire de l’OGC Nice fait de la peine à ses supporters. Avec 17 matchs sans succès, les Aiglons égalisent la pire série d’un club français en Europe.… ... Lire la suite

