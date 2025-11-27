Franck Haise a proposé à ses dirigeants de le virer
Proposer à ses dirigeants de se faire virer, quelle drôle d’idée.
Après le 17 e match sans victoire des Niçois en Coupe d’Europe, les huit buts pris en une semaine et leur cinquième défaite d’affilée toutes compétitions confondues, Franck Haise a pris la parole. Et, surprise, il a révélé avoir déjà proposé à ses dirigeants d’être le fusible. Les propos recueillis par L’Équipe indiquent que l’entraîneur a parlé de cette solution après la défaite des Niçois à Marseille (1-5), vendredi dernier.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
