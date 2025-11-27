Strasbourg s'offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace

Strasbourg 2-1 Crystal Palace

Buts : Emegha (53 e ) et El-Mourabet (77 e ) pour les Alsaciens // Mitchell (35 e ) pour les Londoniens

Strasbourg a beau avoir dépensé 111 millions d’euros cet été, avoir un nouveau stade, entrer dans une nouvelle dimension, il peut dire merci à un petit gars de sa ville. Samir El-Mourabet est né en 2005. Il a grandi à Strasbourg, a été formé à la Meinau, a disputé des derbys contre Metz. Grâce à son but, son Racing s’offre un succès de prestige contre Crystal Palace (2-1) . Les Alsaciens sont encore invaincus en Ligue Conférence. Ils passent provisoirement 2 ème et savourent leur première soirée européenne depuis une vingtaine d’années.…

UL pour SOFOOT.com