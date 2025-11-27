De Rossi confond Gênes et Rome
« Tu peux sortir un gars de
Rosengård
Rome, mais tu ne pourras jamais sortir
Rosengård
Rome de ce gars. »
Le célèbre adage de Zlatan s’applique à Daniele De Rossi. Le nouvel entraîneur du Genoa, remplaçant de Patrick Vieira, a fait un joli lapsus en conférence de presse. Le Romanista commentait la première place de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. « Ils sont chauds à Rome, ils sont beaux. Désormais, nous sommes… ils sont en tête du classement », se corrige-t-il. …
