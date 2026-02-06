Vers un retour de Francesco Totti à la Roma ?

Le retour de l’empereur ? À l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sport ce jeudi, l’ancien entraîneur de l’AS Roma, Claudio Ranieri, a affirmé que Francesco Totti pourrait bientôt retrouver une place dans l’organigramme du club.

Après ses adieux aux larmes à l’Olimpico en 2017, la légende romaine a un temps été membre de la direction . En 2019, il a toutefois préféré claquer la porte avec fracas , estimant ne faire que de la figuration. Sept ans plus tard, l’heure pourrait enfin être au grand retour .…

CMF pour SOFOOT.com