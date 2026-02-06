Mathys Tel retrouve l’Europe avec Tottenham

Ça repart et ça revient. Mathys Tel fait son retour dans le groupe pour jouer les phases finales de la Ligue des champions . Tottenham a communiqué ce vendredi la liste des joueurs, avec deux autres nouveautés : le défenseur central roumain Radu Drăgușin et la recrue hivernale Conor Gallagher .

Our squad for the knockout stages of the 2025/26 UEFA Champions League has been confirmed 📋 🔗 https://t.co/gDbly9lOS8 pic.twitter.com/4V4Os6jqkD…

AR pour SOFOOT.com