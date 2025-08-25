Vers un retour d'Habib Diallo au FC Metz ?

Un neuf avec du vieux.

À la recherche d’un attaquant en cette fin de mercato, le FC Metz pourrait rapatrier l’un de ses anciens joueurs, en la personne d’Habib Diallo. Le Sénégalais, qui avait quitté les Grenats en 2020 pour rejoindre le rival strasbourgeois, est aujourd’hui en position d’échec à Al-Shabab en Arabie saoudite. Selon les dernières informations de L’Équipe , un accord a été trouvé entre le club saoudien et Metz à hauteur d’1,5 million d’euros pour le retour du buteur en terre mosellane , alors que le joueur a déjà trouvé un accord depuis quelques jours avec la direction messine.…

AL pour SOFOOT.com